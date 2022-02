Im Geschwindigkeitsrausch: Wie Rodler und Co. mit ihrem Speed nachhaltig beeindrucken

Ein russischsprachiger Kollege freute sich offenbar auch sehr über seine Olympia-Rodelerfahrung, so dass er gleich emotional und weit hörbar einen Videoanruf aus der Mixed-Zone in die Heimat tätigte, während hinter ihm die Athleten aus der Eisrinne stiegen. Die chinesischen Volunteers standen etwas ratlos daneben und wussten nicht so recht, ob sie ihn nun zurechtweisen sollen oder nicht - sie überlegten so lange hin und her, bis der Anruf dann auch schon wieder vorbei war und sich das lautstarke Problem von selbst gelöst hatte.