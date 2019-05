Vom Gesellen zum Meister? Jan Schlaudraff ist Favorit auf den Manager-Posten bei Hannover 96

Bei den wichtigen Trainergesprächen am Dienstag war er dabei und voll eingebunden: Jan Schlaudraff. Und es wird immer wahrscheinlicher, dass der Ex-Profi bei 96 in Zukunft eine ganz wichtige Rolle einnehmen wird. Denn vieles deutet darauf hin, dass Schlaudraff bald nicht mehr Managergeselle ist, der er eigentlich erst mal sein sollte, sondern die Verantwortung in vorderster Reihe übernimmt – als Sportchef. Gespräche mit anderen Kandidaten hatte Profiboss Martin Kind zwar geführt, die scheiterten aber entweder, weil Manageraspiranten wie Markus Krösche (geht zu RB Leipzig) oder Jonas Boldt von sich aus absagten oder andere Kandidaten womöglich den Profiboss nicht vollends überzeugten. Auch mit Fredy Bickel gab es Gespräche, der Schweizer hätte Lust auf 96. „Das, was mich so interessiert, ist, dass Hannover 96 das klare Ziel hat, direkt wieder aufzusteigen“, sagte Bickel.

Das Hannover-Modell Dieses Ziel will Kind aber offenbar mit Schlaudraff in vorderster Linie erreichen. Allerdings soll an die Seite des Ex-Profis nach SPORTBUZZER-Informationen noch ein externer Kaderplaner gestellt werden. Und dann sind da ja auch noch Steven Cherundolo und Altin Lala, die mit Schlaudraff das Hannover-Modell bilden können, zum Beispiel als beratende Funktionäre. Auch das Duo hat bei Kind vorgesprochen, eine Entscheidung ob und über eine genaue Funktion ist aber noch nicht gefallen.

Bisher noch keine Neuverpflichtung Egal auf wen die Wahl am Ende fällt: Der neue Sportchef und sein Kaderplaner haben viel Arbeit vor sich. In dreieinhalb Wochen (17. Juni) ist bei 96 Trainingsauftakt für die kommende Zweitligasaison. Eine Mannschaft ist aber bisher noch nicht in Sicht. Fix sind die Abgänge von Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Ihlas Bebou (Hoffenheim) und Pirmin Schwegler (Australien). Rechtsverteidiger Oliver Sorg (Vertrag läuft aus) zieht es wohl zu Mitabsteiger Nürnberg. Dazu verliert 96 seine Leihspieler Kevin Wimmer, Takuma Asano, Kevin Akpoguma, Nicolai Müller und Bobby Wood. Eine Neuverpflichtung hingegen gibt es aber noch nicht. Ein Kandidat könnte Jannes Horn sein. Der 22-jährige Linksverteidiger (zwei Spiele für die U21) geht nicht mit Aufsteiger Köln in die Bundesliga, in der Rückrunde kam er dort kaum zum Einsatz. Weil der FC ihn aber im Sommer 2017 für 7 Millionen Euro aus Wolfsburg verpflichtete und sein Vertrag noch bis 2022 läuft, ist eine Leihe denkbar. Ein Modell: 96 teilt sich mit dem FC das Jahresgehalt von rund 1,2 Millionen Euro für Horn.

