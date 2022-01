Bericht über Gespräche: Juventus Turin will Gladbach-Profi Zakaria im Winter – Poker um Ablöse

Der Vertrag von Denis Zakaria bei Borussia Mönchengladbach läuft am Saisonende aus. Verlängern wird der 25-Jährige bei den "Fohlen" nicht. Wo es für den Mittelfeldspieler weitergeht, ist offen. Nun bringt sich offenbar Juventus Turin in Stellung. Wie "Sport 1" berichtet, will die "Alte Dame" den Transfer sogar bereits im Winter.