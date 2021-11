Gesprächsbedarf beim DFB: Wie die Impf-Debatte um Kimmich die Nationalmannschaft beeinflusst

Auch Joshua Kimmich bekam nach seiner Ankunft im Wolfsburger Nobelhotel Ritz Carlton am Montagabend die Neuigkeiten vom Bundestrainer übermittelt: Im kommenden Jahr sollen die Kandidaten für die Winter-WM in Katar nicht nur während der DFB-Lehrgänge, sondern auch bei der täglichen Arbeit in ihren Vereinen Trainingsinhalte für die Nationalmannschaft absolvieren. "Uns ist es wichtig, dass die Spieler, auch wenn wir nicht zusammen sind, daran arbeiten, was wir ihnen individuell vorgegeben haben. Etwa am taktischen Verständnis oder am Thema Standardsituationen", begründete Hansi Flick die Maßnahme. Anzeige

Mit seinem Führungsspieler und – da sind sich alle sicher – zukünftigen Kapitän steht zudem ein ausführliches Vier-Augen-Gespräch an. Dabei wird es weniger um die letzten beiden Länderspiele des Jahres am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Fußballzwerg Liechtenstein und am Sonntag (18 Uhr/RTL) in Jerewan gegen Armenien gehen. Sondern vor allem um die anhaltende Debatte um Kimmichs Nichtimpfung. Diese sei "nicht spurlos" am 26-Jährigen vorübergegangen, verriet Flick am Wochenende. Kein Wunder, schließlich äußerten sich von Bundeskanzlerin Angela Merkel bis zu Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm so ziemlich alle "Experten", ob Sportler oder Politiker. In sämtlichen Talkformaten wurde emotional darüber diskutiert, was man nun von Kimmich zu halten habe und ob er überhaupt weiterhin Teil der Nationalelf sein könne. Schließlich hatte Paul Breitner jüngst gesagt, dass ein Ungeimpfter bei ihm "nicht mal trainieren" dürfe.

Flick indes sieht das etwas anders: "Ich hätte mir etwas mehr Sachlichkeit gewünscht", sagte er in einem Interview mit der FAZ. "Jo gehört nicht an den Pranger." Dennoch will und muss sich der Bundestrainer des Themas in dieser Woche natürlich noch mal annehmen – und wird dies auch tun. "Wenn jemand Sorgen hat, werden wir versuchen, ihm diese zu nehmen. Schließlich wäre es optimal und wünschenswert, wenn bei uns jeder Spieler geimpft wäre", so Flick. Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff war dem Bayern-Star schon öffentlich zur Seite gesprungen.

Löw-Verabschiedung gegen Liechtenstein

Wie sehr die Kimmich-Debatte noch immer bewegt, zeigte sich auch am vergangenen Wochenende. Als der Bayern-Star am Sonntag auf seinem Instagram-Kanal ein belangloses Foto von sich in der Sonne postete, bezog sich fast jeder der rund 2000 folgenden Kommentare ausschließlich auf seine Nichtimpfung. Auch Ex-Bundestrainer Rudi Völler wünschte sich gegenüber Bild: "Er wäre ein Topjunge, ein Topmensch, ein Held, wenn er es jetzt trotzdem machen lässt. Auch wenn der ein oder andere sagen würde: Jetzt ist er ja doch umgefallen."

Ein anderer ehemaliger DFB-Coach kehrt am Donnerstag noch mal ins Rampenlicht zurück: Beim offiziellen Abschied von Joachim Löw soll es in der VW-Arena ein prominentes Stelldichein geben. Weltmeister Benedikt Höwedes ist mit der Organisation des Akts betraut, es haben sich viele langjährige Weggefährten angesagt, die auf dem Platz Spalier stehen werden, wenn "der beste Bundestrainer, den wir je hatten" (Zitat Flick) abtritt. Vermutlich hatte sich nicht nur Löw eine andere Bühne erhofft als ein bedeutungsloses Länderspiel gegen den 190. der FIFA-Weltrangliste, platziert zwischen Brunei Darussalam sowie Saó Tomé und Principe. Immerhin wird das Stadion trotz des Freundschaftspielcharakters ausverkauft sein. Am Montagabend waren alle 26 500 Tickets weg.