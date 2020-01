Gestohlener Laptop von Bernd Hoffmann: HSV-Boss spielte Polizei-Lockvogel

Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann vom Hamburger SV hat sich in der Rolle des Lockvogels bei der Rückgabe seines gestohlenen Laptops nicht geängstigt. "Eigentlich nicht. Das war alles gut organisiert und ist gut abgelaufen", sagte der 57-Jährige am Sonntagabend in der Sendung "Sportplatz" des Radiosenders NDR 90,3. Über Einzelheiten wollte er jedoch nicht sprechen. Hoffmann geht nicht davon aus, dass Daten vom Laptop in fremde Hände gelangt sind. "Alles andere würde mich wundern", meinte er.