Gesundheit der Spieler: DFL beschäftigt sich mit zusätzlichem Wechsel bei Kopfverletzung

Leverkusen-Boss Völler erwartet spannende Rückrunde – FC Bayern "nicht mehr so dominant"

Im Dezember hatte die DFL die Ifab-Entscheidung begrüßt und angekündigt, sich mit den genauen Vorgaben sowie "einer möglichen Umsetzung" in der Bundesliga und 2. Bundesliga zu befassen. In der Kommission Fußball, die nun mit dem Thema betraut sein wird, sitzen elf Klubvertreter, darunter Bayern Münchens Hasan Salihamidzic und Sebastian Kehl von Borussia Dortmund.

Im Gegensatz beispielsweise zur englischen Spitzenklasse sind in der Bundesliga wegen der Corona-Pandemie derzeit fünf statt der üblichen drei Wechsel erlaubt. Seit der Saison 2019/20 gibt es in den beiden deutschen Topligen zudem ein so genanntes Baseline-Screening - dabei werden vor der Saison neurologische Tests durchgeführt, um bei akuten Verletzungen die mögliche Abweichung vom gesundheitlichen Normalzustand festzustellen.