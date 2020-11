Gesundheitsamt Leipzig entscheidet am Mittag über Länderspiel Deutschland gegen Ukraine

Leipzig. Das Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine in Leipzig steht kurz vor der Absage. Grund sind fünf positive Coronafälle in der Mannschaft der Gäste. Vier Spieler und ein Teammanager sind betroffen, wie der ukrainische Verband am Freitag mitteilte. Anzeige

Sie waren am Vortag getestet worden. Das Gesundheitsamt will den Kader am Vormittag erneut überprüfen. „Am Mittag wird es dann eine Entscheidung geben“, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg auf Anfrage des SPORTBUZZER.