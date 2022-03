Geteiltes Training: Flick bereitet DFB-Team in Kleingruppen auf Israel-Spiel vor

Brandt und Weigl in zweiter Gruppe

Stammspieler wie Antonio Rüdiger und Leroy Sané liefen ebenso wie Rückkehrer Julian Weigl und der am Mittwoch angereiste Brandt, der als einziger BVB-Akteur im DFB-Kader steht, in der zweiten Trainingshälfte auf. Die deutsche Auswahl tritt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim zu ihrem ersten WM-Test in diesem Jahr an. Drei Tage später geht es in Amsterdam gegen die Niederlande.