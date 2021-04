Gewählt: DFB-Vizepräsident Rainer Koch vier weitere Jahre Mitglied im Exekutivkomitee der UEFA

Der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Rainer Koch, bleibt Mitglied im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Die Delegierten der 55 Nationalverbände wählten den 62-Jährigen am Dienstag beim UEFA-Kongress in Montreux für vier weitere Jahre in das wichtige Gremium.

