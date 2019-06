Gewalt und Jagdszenen im Amateurfußball: Sportgericht verhängt mehrjährige Sperren

Nach Attacken gegen zwei Schiedsrichter bei einem Amateurspiel in Duisburg hat ein Sportgericht mehrjährige Spiel- und Platzverbote gegen einen Spieler und einen Betreuer des Vereins TuS Asterlagen verhängt. Wie der Sprecher des Fußballverbands Niederrhein, Henrik Lerch, am Mittwochabend mitteilte, darf der Betreuer sieben Jahre lang keine Funktion im Verein ausüben. Außerdem dürfe er nach einer Entscheidung des Sportgerichts des Fußballkreises Moers anderthalb Jahre keinen Fußballplatz betreten. Der Mann soll einen Assistenten zu Fall gebracht und anschließend auf ihn eingetreten haben. Mit den sieben Jahren Betätigungssperre sei das Gericht nur ein Jahr unter der möglichen Höchststrafe von acht Jahren geblieben, sagte Lerch.

Beweisaufnahme dauert zweieinhalb Stunden

Der Verein muss 750 Euro Ordnungsstrafe wegen unsportlichen Verhaltens sowie weitere 150 Euro zahlen, weil er für den Spielabbruch verantwortlich war. Die Beweisaufnahme in der öffentlichen Verhandlung vor rund 60 Zuhörern habe zweieinhalb Stunden gedauert, sagte Lerch. Vereinsvertreter und Beschuldigte hätten die Entscheidung anschließend unkommentiert gelassen. Sie haben nun zehn Tage Zeit, Berufung einzulegen. Während der Verhandlung hätten die Beschuldigten aber bereits angekündigt, die Entscheidung in jedem Fall annehmen zu wollen.

Lerch berichtete weiter, dass sich der anwesende Spieler vom TuS Asterlagen während der Verhandlung persönlich bei dem Schiri mit Handschlag entschuldigt habe. Auch der Betreuer soll sich bei dem Assistenten entschuldigt haben. Die Vorfälle hatten sich am vergangenen Samstag bei einem Relegationsspiel von TUS Alsterhagen gegen den Büdericher SV um den Aufstieg in die Kreisliga A in der 78. Minute beim Spielstand von 3:0 ereignet. Wenig später wurde das Spiel abgebrochen. Asterlagen hätte mit einem 8:0-Sieg in die Kreisliga A aufsteigen können.