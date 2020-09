Gewichtheben: Der VfL war einmal das Maß aller schweren Dinge

Anzeige

Deutsche Meisterschaften als Mannschaft sowie im Einzel, dazu WM- und EM-Titel, Deutsche-Rekorde – und Olympia-Teilnehmer stellte der VfL Wolfsburg im Gewichtheben sogar auch. Nur noch die älteren Wolfsburger erinnern sich daran, dass diese Schwerathletik-Sparte des VfL bundesweit mal das Maß aller Dinge war – diese Zeiten reichen bis in die 70er Jahre zurück. Der Aufstieg der VfL-Gewichtheber ging aber schon 1954 los, „Horst Seeger hat dafür den Grundstein gelegt“, sagt Uwe Zaretzke, der heutige Abteilungsleiter, der das Amt seit der Saison 2004/05 bekleidet, seit 1973 im Verein ist und 1980 zu den Gewichthebern kam. „Seeger hat es geschafft, Günter Wu zum VfL zu holen. Er war hier der absolute Erfolgstrainer.“ Und dazu selbst ein erstklassiger Heber, so Zaretzke: „Wu hat für Taiwan, wo sein Vater herkommt, an den Olympischen Spielen teilgenommen.“

Dazu hat Seeger die Mannschaft so verstärkt, dass sie es über die Landesliga in den 60er Jahren bis in die Bundesliga geschafft hat. Ab Mitte der 70er waren die Gewichtheber eine der erfolgreichsten VfL-Sparten, wurden alleine bis in die 80er hinein neunmal deutscher Mannschaftsmeister. Doch zu dem Zeitpunkt (ab 1971) hatte schon längst ein anderer die Sparte übernommen: Arnulf Brückner. Er hatte 30 Jahre lang das Sagen – und sorgte für die größten Erfolge. „Arnulf war prägend für die VfL-Gewichtheber. Als er 2004 verstarb, verlor der Gewichtheber-Sport seinen größten Fan“, erinnert sich Zaretzke.

Denn Brückner kümmerte sich, „wir waren alle seine Jungs“, sagt der heutige Abteilungsleiter über seinen Vorgänger. „Arnulf hat viel Geld und Zeit in seine Gewichtheber gesteckt.“ So wie alle olympischen Sportarten profitierten auch die Gewichtheber ab Ende der 70er Jahre von der Sportförderung bei VW. Zaretzke: „Die temporäre Arbeitsfreistellung für das Training war für uns Sport-Verrückte ein Segen und in der Bundesrepublik nur sehr selten zu finden.“ 1977 wechselt zudem Jürgen Negwer zum VfL. Ein Ausnahme-Athlet und -Talent: „Mit 13 ist er in der 52kg-Klasse in der A-Jugend mit 185kg im Dreikampf deutscher Meister geworden“, sagt Zaretzke. „Negwer hat dem Team viel Qualität verliehen“ – und wäre auch zu den Olympischen Spielen nach Moskau gefahren, durfte dort wegen des Boykotts der West-Länder aber nicht antreten. „Er war in Top-Form, hatte sehr gute Chancen, mindestens Platz drei zu erreichen“, ist sich Zaretzke sicher. Auch in den folgenden Jahren (80er bis Anfang der 90er) war der VfL erfolgreich, hatte drei Teams in den drei höchsten deutschen Ligen – und alle sicherten sich Titel. Der heutige Abteilungsleiter erinnert sich noch gut an die Zeit, war selbst Teil der VfL-Mannschaft. „Das war schon eine verrückte Zeit, Wolfsburg war von 1982 bis 1993 zusammen mit Mutterstadt die Hochburg im Gewichtheben. Es gab einen großen Zulauf, die Abteilung hatte damals 650 Mitglieder.“

Aber warum war der VfL damals so erfolgreich? „Es gab einen irren Konkurrenzkampf zwischen allen Athleten, es gab die Regelung: Wer am meisten heben kann, startet auch im höheren Team“, sagt Zaretzke und fährt mit einem Schmunzeln fort: „Wir haben aus allem einen Wettkampf gemacht: Wer bei Autofahrten zuerst am Treffpunkt ist, wer die Cola-Dose durch den Trainingsraum in den Mülleimer werfen kann, wer als Erstes am Büfett ist, und, und, und.“ Das Miteinander sei aber trotzdem kollegial und immer freundschaftlich gewesen, so Zaretzke: „Wir waren eine Clique auch mit Sportlern aus anderen Abteilungen. Wir puschten uns gegenseitig.“ Und deshalb – und auch weil die Kombination von VW-Job und Freistellung fürs Training attraktiv war – haben einige Athleten gute Wechsel-Angebote von anderen Vereinen abgelehnt.

