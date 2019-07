Gewinnen Sie zwei Dauerkarten für Holstein Kiel

Die Vorfreude auf die neue Saison steigt. In drei Wochen rollt in der Zweiten Bundesliga wieder der Fußball. Für Holstein Kiel beginnt die dritte Spielzeit im Unterhaus in Folge mit der Partie gegen den SV Sandhausen. Haben auch Sie Lust, die Störche live im Stadion durch eine ganze Saison zu begleiten? Dann kommen Sie einfach auf unsere Internet-Seite. Unter https://leser-umfrage.de/kn/dauerkarte?ma=0007 können Sie mit etwas Glück zwei Dauerkarten für alle Heimspiele der KSV während der kommenden Saison im Holstein-Stadion gewinnen. Was Sie dafür tun müssen? Eine lösbare Frage beantworten und Ihre persönlichen Kontaktdaten hinterlassen, damit wir Sie im Falle des Gewinns benachrichtigen können. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Viel Erfolg!