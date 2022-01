Bestätigt: Minister prüft Veto – Djokovic-Affäre weiter offen

Darf Tennis-Superstar Novak Djokovic in Australien bleiben und an den Australian Open teilnehmen oder nicht? Gewissheit über diese Frage wird es nun wohl erst in den kommenden Tagen geben. Wie der Sydney Morning Herald und The Age aus Melbourne berichten, wird der australische Immigrationsminister Alex Hawke am Montag nicht mehr darüber entscheiden, ob er von seinem Vetorecht gegen die Gerichtsentscheidung vom Montag Gebrauch macht. Sein Büro bestätigte am Montagabend (Ortszeit) aber, dass der Minister einen Einspruch erwäge. Ein zuständiges Gericht in Melbourne hatte Djokovic in der Affäre um seine Einreise Recht gegeben und ihn aus dem Abschiebegewahrsam in einem Hotel entlassen.

