GFL-Spielplan steht: Dresden Monarchs starten in Potsdam in die neue Saison

Dresden. Das Jahr 2021 war das erfolgreichste in der Vereinsgeschichte. In wenigen Monaten gehen die Dresden Monarchs erstmals als Deutscher Meister in eine Saison der German Football League (GFL). Und seit der Veröffentlichung des Spielplans am Wochenende ist nun auch klar, wann und wo die Mission Titelverteidigung beginnt: Am 21. Mai 2022 zum „königlichen“ Duell bei den Potsdam Royals – also gleich mit einem richtigen Gradmesser. Anzeige

Die brandenburgischen Landeshauptstädter waren vergangene Saison Vizemeister der Nordstaffel hinter den Dresdnern und scheiterten im Halbfinale der Playoffs an den Schwäbisch Hall Unicorns, die dadurch zum German-Bowl-Gegner der Monarchs wurden. „Potsdam gibt sehr viel Geld aus, dürfte ein starkes Team haben. Das wird ein gutes Auftaktspiel“, ist sich Monarchs-Erfolgstrainer „Ulz“ Däuber sicher.

Mission Titelverteidigung - DO IT AGAIN 💪🏈 „DO IT AGAIN!“ Drei Worte, die keiner großen Erklärung bedürfen und das... Gepostet von Dresden Monarchs am Freitag, 17. Dezember 2021

Nach der coronabedingt etwas ausgedünnten Vorsaison sind diesmal je 16 Teams in der GFL und GFL2 am Start. In der GFL-Nordstaffel, in der es keinen Absteiger gibt, gesellen sich zu den zuletzt sechs Mannschaften noch Aufsteiger Berlin Adler und Nachrücker Düsseldorf Panther. Der Modus bleibt aber gleich: Die Staffel ist in zwei Vierergruppen aufgeteilt. Die Monarchs bestreiten gegen die drei Gegner aus der eigenen Gruppe – Potsdam sowie die Adler und Rebels aus Berlin – jeweils Hin- und Rückspiel, gegen die vier Teams aus der anderen Gruppe je aber nur eine Partie: ergibt insgesamt zehn Hauptrundenbegegnungen.



30-jähriges Bestehen

„Das kompakte Spielsystem aus 2021 hat sich bewährt“, sagt Monarchs-Geschäftsführer Jörg Dreßler, der im GFL-Ligavorstand für den Spielbetrieb verantwortlich ist. „Wir halten deshalb auch 2022 daran fest, zumal auch heute noch niemand genau sagen kann, vor welche Herausforderungen uns die Pandemie im kommenden Jahr noch stellen wird.“ Nach der Hauptrunde geht es im September mit den Playoffs weiter. Das große Ziel der Monarchs ist natürlich auch im nächsten Jahr die Teilnahme am German Bowl, der am 2. Oktober erneut in Frankfurt am Main stattfinden soll.

Selbst wenn es mit der Titelverteidigung nicht klappen sollte, wird 2022 ein besonderes Jahr für den Verein: Er feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsspiel am 28. Mai im Rudolf-Harbig-Stadion. „Darauf freue ich mich ganz besonders“, blickt Headcoach „Ulz“ Däuber voraus. Gegner in diesem ersten Heimspiel in der neuen Saison sind die Kiel Baltic Hurricanes, gegen die die Monarchs fünf Jahre zuvor schon ihr 25-Jahre-Jubiläumsspiel bestritten hatten. Und die auch der Gegner bei der Relegation 2002 waren, als die Monarchs den GFL-Aufstieg feierten – mit einem bis heute gültigen Rekord von 8360 Zuschauern, den die Dresdner nun endlich übertreffen wollen. Wann, wenn nicht jetzt als frischgebackener Meister? Weil das Heinz-Steyer-Stadion gebaut wird, absolvieren sie ihre übrigen Heimspiele im Stadion Bärnsdorfer Straße.

Die Monarchs-Heimspiele: