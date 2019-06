Wechsel nach England? Leeds United soll Interesse an Torwart-Ikone Buffon haben

Gianluigi Buffon hat nach dem Abschied vom französischen Topklub Paris St. Germain noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden. Trotz seines Alters denkt der 41-jährige Torwart-Oldie noch lange nicht daran, seine Schuhe an den Nagel zu hängen. Laut Corriere della Sera plant der englische Zweitligist Leeds United den früheren Keeper von Juventus Turin auf die Insel zu locken. Zuletzt verpasste der Klub den Aufstieg in die Premier League und scheiterte in den Play-Offs.