Korb für die Bundesliga: Gianluigi Buffon offenbar in Gesprächen mit Ex-Klub

Parma wäre als Karriere-Abschluss passend, denn Buffon wurde seit 1991 beim Klub ausgebildet, ehe er 2001 nach 220 Spielen für 52,8 Millionen Euro zu Juventus Turin wechselte. Mit den Oberitalienern wurde "Gigi Nazionale" zuvor 1999 italienischer Pokalsieger und gewann im selben Jahr den UEFA-Pokal. Von den Erfolgen der Vergangenheit ist in Parma jedoch nur wenig übrig geblieben. Zweimal wurde der Verein, der auch schon AC Parma und FC Parma hieß, in den finanziellen Ruin getrieben - und jeweils neu gegründet. In der abgelaufenen Saison wurde der Verein als Parma Calcio 14. der Serie A.