Offiziell: Gianluigi Buffon verlässt Paris Saint-Germain nach nur einer Saison

Buffon verlässt PSG: "Danke für die Emotionen, die wir miteinander geteilt haben"

"Danke für alles, was ich in Paris erleben durfte", sagte Buffon in einem offiziellen Statement: "Danke für die Emotionen, die wir miteinander geteilt haben. Vor zwölf Monaten bin ich in Paris mit großem Enthusismus angekommen und wurde durch die unglaubliche Wärme der Fans willkommen geheißen. Es war wirklich bewegend. Danke, noch einmal, von ganzem Herzen."