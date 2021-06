Rückkehr fix: Torwart-Legende Gianluigi Buffon kehrt zu Zweitligist Parma Calcio zurück

Der frühere italienische Nationaltorwart Gianluigi Buffon wechselt zu Parma Calcio in die zweitklassige italienische Serie B. Es ist der Klub, bei dem die Karriere des 43-Jährigen vor 26 Jahren begann. Buffon hatte zuvor fast 20 Jahre lang mit einer kurzen Unterbrechung bei Juventus Turin gespielt. Im Mai hatte er bekanntgegeben, die Bianconeri nach Saisonende zu verlassen , ließ seine Zukunft jedoch zunächst offen. Über die Vertragslaufzeit machte der Traditionsklub zunächst keine Angaben. Übereinstimmenden Medienberichten aus Italien zufolge soll Buffon aber sogar für zwei Jahre in Parma unterschrieben haben.

Parma Calcio stellte Buffon in den sozialen Medien mit einem Video mit dem Titel #SupermanReturns vor. In dem rund 50-sekündigen Clip ist eine Einbruchszene in das Stadion des Zweitligisten zu sehen. Der Einbrecher – mit Kapuzenpullover bekleidet – gräbt im Strafraum eine Schatzkiste aus, in der ein Superman-T-Shirt sowie das Trikot von Parma Calcio liegt. Am Ende stellt sich der Einbrecher als "Gigi" Buffon heraus, der seine Rückkehr zu seinem Jugendklub bekanntgibt. "Er ist wieder da, wo er hingehört", schrieb der Verein dazu.