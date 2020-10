Italiens Nationaltorhüter Donnarumma mit positivem Corona-Test - Spiel zwischen Milan und Rom findet statt

Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst das Topspiel seines AC Mailand am Montagabend gegen den AS Rom. Neben dem Keeper (21) gaben auch Milans norwegischer Fußball-Profi Jens Petter Hauge (21) sowie drei Teambetreuer positive Tests ab, wie der Tabellenführer der Serie A am Vormittag mitteilte. Alle Betroffenen weisen nach Angaben der Mailänder keine Symptome auf, befinden sich aber entsprechend den Regularien in häuslicher Quarantäne.