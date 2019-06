Gianni Infantino bleibt FIFA-Chef: "Kein Platz mehr für Korruption"

Gianni Infantino konnte seiner erneuten Kür zum FIFA-Präsidenten gelassen entgegensehen. Beim Kongress des Fußball-Weltverbandes am Mittwoch in Paris wurde der 49 Jahre alte Schweizer per Akklamation bis 2023 im Amt bestätigt. "Die letzten drei Jahre und vier Monate waren sicherlich nicht perfekt, ich habe sicher Fehler gemacht. Ich habe versucht, mich zu verbessern, aber heute am Wahltag spricht keiner mehr über Krisen. Niemand spricht mehr von Skandalen, niemand spricht mehr von Korruption", sagte der Schweizer in seiner Eröffnungsrede.

Am Dienstag hatten auch die europäischen Nationalverbände ihre kollektive Unterstützung für Infantino zugesagt. Der Schweizer betonte, dass es bei der FIFA nicht mehr möglich sei, Zahlungen zu verstecken. "Wir wissen genau, woher jeder Dollar kommt und wohin jeder Dollar fließt. Wir haben bei der FIFA keinen Platz mehr für Korruption. Nie wieder."