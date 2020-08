FIFA-Präsident Gianni Infantino geht in die Offensive - Ethikkommission schweigt

Gianni Infantino geht in die Offensive - und die FIFA-Ethikkommission schweigt. In einer mit elf Fragen und 25 Antworten formulierten Mitteilung wies der Fußball-Weltverband am Sonntag erneut alle Vorwürfe gegen seinen Präsidenten zurück und bezeichnete das Strafverfahren der Schweizer Justiz als unbegründet und haltlos.

"Es sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass Dr. Stefan Keller weder hinreichende Anhaltspunkte, noch eine klare und nachvollziehbare Rechtsgrundlage zur Eröffnung des Verfahrens darlegen konnte. Darüber hinaus wurde diese Untersuchung eingeleitet, ohne dass der FIFA-Präsident zuvor um eine Erklärung gebeten wurde", kritisierte der Weltverband das Vorgehen des Staatsanwalts.