"Gibt Interesse": 96-Flügelflitzer Sarenren Bazee vor Abschied zum FC Augsburg?

Endet die Ära von Noah Sarenren Bazee bei Hannover 96, ehe sie überhaupt richtig in Fahrt gekommen ist? Der verletzungsanfällige Offensivspieler beschäftigt sich offenbar intensiv mit einem Abschied von den Roten. Beim Trainingsauftakt unter dem neuen Trainer Mirko Slomka fehlte der 22-jährige Sprinter auf dem Platz. Das war zunächst wenig verwunderlich, benötigt er nach seinem Syndesmosebandriss Ende Januar ohnehin noch Zeit.

Doch Slomka verriet nach dem Training den Grund für das Fehlen des gebürtigen Stadthageners: "Wir verhandeln auch mit einem anderen Klub über seinen möglichen Abgang. Es gibt Interesse eines anderen Vereins." Will heißen: Sarenren Bazee ist - genau wie Kapitän Marvin Bakalorz - aktuell in Gesprächen mit einem anderen Klub. Gleiches gilt im Übrigen für Leo Weinkauf, der am Montag ebenfalls fehlte und vor einer Leihe in die 3. Liga steht.