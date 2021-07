Giese-Drama: Sehnenabriss - Olympia-Aus für Sprinter des VfL Wolfsburg

Der Giese-Schock: Der Sprinter des VfL Wolfsburg, der sich mit tollen Leistungen in diesem Jahr für die deutsche Sprintstaffel zur Mitreise zu den Olympischen Sommerspielen empfohlen hatte, genau wie Klubkamerad Deniz Almas Anfang Juli nominiert worden war , muss sich das Event vor dem TV anschauen. Wie der DLV am Mittwoch auf SPORT BUZZER-Nachfrage mitteilte, kann Giese aufgrund einer "schweren Verletzung im Beuger" (so Mediendirektor Peter Schmitt) nicht mit nach Tokio fliegen. Für den Läufer ist das ein herber Rückschlag. Nicht nur, dass der 23-Jährige das Traum-Event verpasst, er wird eine ganze Weile pausieren müssen. Die deutsche Sprintstaffel, die eine Medaillen-Chance in Tokio hat, bemüht sich, einen anderen sechsten Läufer nominieren zu dürfen.

Das ist das grausame Ende einer so schönen Geschichte. Der sympathische Leipziger, der am Stützpunkt in seiner Heimatstadt trainiert, hatte nach schwächerem Jahr bei seinem Heimatklub SC Leipzig nicht mehr das Gefühl, dass man ihn unbedingt halten wollte. So folgte er Almas, der als VfLer im Vorjahr aus ähnlicher Situation durchgestartet war, legte auch einen Aufwärtstrend hin und erkämpfte sich die Olympia-Nominierung.

Am vergangenen Wochenende dann der Schock. Zwei deutsche Sprintstaffeln, in denen die sechs Olympia-Nominierten liefen, testeten beim Sportfest in Wetzlar ihre Form nach dem Trainingslager. Giese musste direkt nach dem Start als dritter Läufer seines Quartetts aufgeben, es hatte ihm mächtig in den Oberschenkel geschlagen. Danach hoffte er noch, dass er vielleicht Glück haben könnte, es noch für Tokio reichen könnte, wenn er mit einer kleinen Verletzung davon käme. Diese Hoffnung ist zerstoben. Der Sportler erlitt einen Sehnenabriss. Giese sagte nach der niederschmetternden Diagnose: "Ich bin sehr enttäuscht im Moment, ich hoffe jetzt einfach auf maximale Genesung."