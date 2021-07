Giese-Schock: Sprinter des VfL Wolfsburg kurz nach Olympia-Nominierung verletzt

Schwerer Schlag für Niels Giese vom VfL Wolfsburg: Beim Sportfest am Samstag in Wetzlar verletzte sich der gerade für Olympia nominierte Sprinter schwer am Oberschenkel. Sein Tokio-Traum hängt nun am seidenen Faden. Die sechs Olympia-Sprinter hatten in zwei Staffeln ein Testrennen absolviert. Deutschland I mit Deniz Almas vom VfL Wolfsburg überzeugte dabei.