Ex-96er auf Heimatbesuch: Gießelmann und Bähre zu Gast in Garbsen und Godshorn

Am 21. September gehörte Gießelmann zu den Hochzeitsgästen von Julian Linnenbrink. Neben den Godshorner Landesligaspielern Linnenbrink und Javier Guerrero Diz gehören Tobias Bartel und Melvin Wirth aus der Reserve sowie Roland Euscher aus der Viertvertretung zu seinen engsten Freunden. Letztmals war der 28-Jährige Mitte September in Godshorn, wo er sich an einem Wochenende gleich drei TSV-Spiele ansah.

"... und dann ist er weiter"

Am Abend vor dem Spitzenspiel der TSV-Reserve in der Kreisliga 4 gegen den TSV Kirchrode ging es für den Bundesliga-Profi von Fortuna Düsseldorf auf die Hannover Wiesn, nach dem 1:0-Sieg wurde in einem Restaurant in Godshorn zu Abend gegessen. "Er hat mit uns noch ein paar Bierchen getrunken und dann ist er weiter", berichtet Godshorns Reservetrainer Amir Jusufovic.