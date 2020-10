Gifhorn setzt Wochenendspiele ab - und geht in die Winterpause

Der NFV-Kreis Wolfsburg hatte seine Wochenendspiele bereits am Mittwoch abgesetzt. In Gifhorn berieten die verantwortlichen am Donnerstag früh. Pressesprecher Sven Bärensprung: "Es gab keine sachlichen Gründe, warum wir den Spieltag noch hätten austragen sollen, wenn ab Montag ohnehin alles abgesagt ist."

Zudem habe es nach der Bund-Länder-Entscheidung auch ein entsprechendes Feedback vieler Klubs gegeben. Hinzu kam: "Das Virus macht ja nicht vor Kreisgrenzen halt. Viele Spieler in der Region kommen aus anderen Kreisen. Die haben fast alle schon abgesagt. Warum sollte dann wegen Fußball auf diese Art über die Kreisgrenzen hinaus gereist werden." Angesetzt waren Pokalspiele.