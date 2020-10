Gifhorn-Torschütze: "Jetzt kann mich niemand mehr Null-Tore-Kemnitz nennen"

Mit 26.415 torlosen Minuten war Ex-HSV-Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier (jetzt SV Sandhausen) der Profi, der sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga am längsten auf sein erstes Tor hatte warten müssen. Ganz so lange, aber schon auch eine halbe Ewigkeit, hat es bei MTVer Kim Kemnitz bis zum ersten Treffer in der Fußball-Oberliga gedauert. Beim 3:1 im Derby gegen Lupo ist der Knoten endlich geplatzt – und wie! Angekündigt hatte er es obendrein auch noch.

„Ich habe vor dem Spiel mit unserem Torhüter Tobias Krull gesprochen und ihm gesagt, heute bin ich dran“, erzählte Kemnitz. Und er spuckte nicht nur große Töne, er ließ auch Taten folgen. Bei einer Ecke von der linken Seite, getreten von Lasse Denker, „habe ich sehr früh erkannt, dass der Ball zu mir kommt“, beschrieb der Innenverteidiger. „Daher konnte ich sehr gut anvisieren.“ Aber nicht nur das, getroffen hat Kemnitz das Leder zudem perfekt, der Ball schlug unter der Latte im Tor ein. Lupo-Keeper Marius Sauss war machtlos. Und so ein Treffer ausgerechnet von einem Abwehrspieler. Wusste Kemnitz, dass er so etwas beherrscht? „Ja, ich wusste das schon, ich mache solche Dinger im Training ab und zu. Aber im Spiel komme ich meist ja nicht in diese Situationen. Umso mehr hat es mich gefreut, dass es geklappt hat“, so der Torschütze.

Fußball-Oberliga: MTV Gifhorn gegen Lupo/Martini Wolfsburg 3:1 Fußball-Oberliga: MTV Gifhorn gegen Lupo/Martini Wolfsburg 3:1 © Sebastian Preuß

Und damit brachte er sein Team im Derby nicht nur auf die Siegerstraße, sondern feierte seine Tor-Premiere in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. „Früher war ich Mittelfeldspieler, da habe ich schon ein paar Tore gemacht. Aber seit ich in der Innenverteidigung spiele, war es mein erster Treffer“, freute sich der der 29-Jährige. „Jetzt kann mich niemand mehr Null-Tore-Kemnitz nennen.“ Und Trainer Michael Spies fügte lachend an. „Das stimmt, vielleicht taufen wir ihn jetzt Torjäger.“ Aber Kemnitz wusste auch, dass nicht er allein für den Sieg verantwortlich war. „Jeder von uns hat bis zum Ende gekämpft“, sagte er. „Diese drei Punkte sind für uns ungemein wichtig.“