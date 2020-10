Gifhorn will ins Achtelfinale: "Mittwochabend, Flutlicht, Pokalspiel, wir sind heiß"

Torhüter und Kapitän Tobias Krull vereitelte zahlreiche Strafstöße, gegen Egestorf würde er den Sieg dennoch lieber in der regulären Spielzeit perfekt machen, „dann hätten wir weniger Stress“. Aber: „Meinetwegen können wir es auch im Elfmeterschießen machen, Hauptsache wir ziehen in die nächste Runde ein.“ Durch den 2:1-Sieg in der Liga am vergangenen Sonntag gegen Arminia Hannover will der MTV „den Schwung in das Pokalspiel mitnehmen“, wie Krull betont: „Mittwochabend, Flutlicht, Pokalspiel, da sind wir auf jeden Fall heiß.“

Das Spies-Team legt den Fokus jedoch auf die Liga, mit dem Ziel, unter die ersten fünf Mannschaften zu kommen, um die Abstiegsrunde zu vermeiden und den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern. Egestorf/Langreder ist damit genau der richtige Gegner, denn es wird ein erstes Abtasten und das erste von zwei Kräftemessen innerhalb weniger Tage. Nach dem Pokal-Duell muss der MTV beim Tabellenvierten der Vorsaison ran, der seit vier Liga-Spielen ungeschlagen ist.