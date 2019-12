Gifhorner Boxer Nick Bier will die Tür zu Olympia weiter aufstoßen

Bier will nach London

Heute reist er gemeinsam mit Trainer Vitali Boot und Schwergewichtler Eugen Waigel (Munster) an. „Ich bin froh, dass Vitali dabei ist, er kennt viele Tricks, kann mir wichtige Tipps geben“, freut sich Bier. Gesucht wird in Brandenburg der deutsche Vertreter für das europäische Qualifikationsturnier in London, wo im März sechs Tokio-Tickets verteilt werden.

Als Konkurrenten in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm warten in Kienbaum Paul Wall (Berlin) und Magomed Schachidov (München), außerdem sorgt der Ukrainer Viktor Petrov für eine internationale Komponente. Das heißt aber auch: An drei Tagen stehen drei knallharte Duelle auf dem Programm.

Doch der Gifhorner ist topfit, obwohl er während der Vorbereitung anders als die Sportsoldaten Wall und Schachidov tagsüber seiner Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik bei VW nachgehen musste und nur abends in der Boxmühle trainieren konnte. „Die beiden anderen haben dagegen bis zu drei Einheiten am Tag absolviert“, so Bier. Als Vorteil betrachtet er dieses größere Pensum nicht unbedingt: „Es kann auch passieren, dass das Training irgendwann nur noch Pflicht ist und man keinen Bock mehr hat.“