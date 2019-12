Gifhorner Nick Bier gelingt Auftaktsieg bei nationalem Olympia-Ausscheidungsturnier

Ursprünglich sollte Magomed Schachidov in Brandenburg um den Startplatz beim europäischen Qualiturnier kämpfen, im März werden in London sechs Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio vergeben. Doch der Münchner musste kurzfristig absagen. „Er hat sich im Training wieder an der Hand verletzt“, so BCG-Chefcoach Vitali Boot.

Deshalb sprang Richard Meinecke (Nordhausen) ein, Bier musste sich zum Auftakt also auf einen anderen Gegner einstellen. Probleme hatte der 20-Jährige damit nicht, er beherrschte Meinecke noch klarer als beim Halbfinal-Sieg bei der DM 2018. „Egal in welchem Bereich, Nick war zwei Klassen besser“, lobte Boot seinen Schützling nach dessen 5:0-Erfolg. „Das ist etwas verwunderlich, eigentlich ist Meinecke eine harte Nuss.“