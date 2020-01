Gifhorner Tennis-Ass Tea Lukic spielt für Deutschland!

Im letzten Jahr musste Lukic immer wieder Zwangspausen einlegen, verpasste wegen Rückenproblemen unter anderem das Europäische Olympische Jugendfestival in Baku. „Gesundheitlich war’s schwierig, ich habe dadurch nicht so viele Turniere gespielt“, erinnert sich die Gifhornerin nur ungern. „Aber jetzt geht’s mir wirklich gut.“

Davon konnte sich in der letzten Woche auch Rittner bei einem DTB-Lehrgang in Stuttgart überzeugen. Jetzt berief die ehemalige Weltklassespielerin das Talent ins Aufgebot für den Winter Cup. „Ich bin gespannt, beim Summer Cup war ich vor zwei Jahren schon mal mit der U14 dabei“, so Lukic, die zusammen mit Joëlle Steur (Versmold) und Sarah Müller (Neunkirchen) in Schweden ein schlagkräftiges Team bilden wird.