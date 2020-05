Gifhorns E-Football-Kreisliga auf TV38

Los gehts am Freitag, dem 8. Mai um 18.30 Uhr mit der Partie des SV Triangel gegen den Wesendorfer SC, am Sonntag folgt um 19.20 Uhr dann die Begegnung des MTV Wasbüttel gegen die JSG Gifhorn Nord. In den Folgewochen werden weitere Spiele zu sehen sein. Genau wie beim Kreis Wolfsburg ist auch beim Kreis Gifhorn eine umfangreiche Ausstrahlung der Playoffs geplant.

„Gerade im ländlichen Raum sind Internetanbindungen häufig nicht so schnell, dass man dort die Spiele im Livestream gut verfolgen kann. Das hat Gifhorn ermuntert, auf uns zuzukommen, denn TV38 sendet im Kabelfernsehen. Als Bürgerfernsehsender sind wir natürlich gern bereit, die Spiele auszustrahlen“, sagt Christian Raupach, Geschäftsführer von TV38.