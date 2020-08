Dank Krull lebt der Pokal-Traum: Das ist Gifhorns Elfer-Killer!

Er ist und bleibt ein Elfmeter-Killer! Vier Bälle vom Punkt wehrte MTV-Torhüter Tobias Krull diesmal im Elfmeterschießen beim SC Spelle-Venhaus ab und brachte den Gifhorner Fußball-Oberligisten so ins Finale des NFV-Pokals - die Partie endete 6:5 (0:0). Nun wartet am Samstag (17.45 Uhr) beim Tag der Amateure im Eilenriedestadion in Hannover Staffelkonkurrent MTV Eintracht Celle. Der Keeper sprach jetzt über sein Erfolgsrezept, dass ihn im Elfmeterschießen so bärenstark macht.

Gifhorns Sieg bei Spelle-Venhaus - Die Bilder Der MTV jubelt nach Elfmeterschießen! ©

Immer wieder Elfmeterschießen - es scheint so etwas wie die Königsdisziplin der Gifhorner in dieser Pokal-Saison zu sein. Alle seine vier Duelle entschied der MTV vom Punkt! Nach dem Sieg beim MTV Treubung Lüneburg (6:4), folgten Erfolge gegen Lupo/Martini Wolfsburg (5:4) und beim MTV Wolfenbüttel (5:2), ehe jetzt der Final-Einzug abermals im Elfmeterschießen klargemacht wurde. "Es ist egal, wie man im Pokal Spiele gewinnt", sagte MTV-Trainer Michael Spies direkt nach dem Schlusspfiff.

Stimmt, nach dem Wie fragt in ein paar Tagen niemand mehr. Die Frage, was MTV-Schlussmann Krull so stark macht, dass er es immer wieder schafft, seine Gegner im Elfmeterschießen zur Verzweiflung zu bringen, darf allerdings schon mal gestellt werden. Krull, inzwischen 28 Jahre alt, lernte das Fußballspielen beim SV Reislingen/Neuhaus, wechselte dann 2004 in die Jugend des VfL Wolfsburg. Dort schaffte er 2010 den Sprung in den Herren-Bereich, lief für die zweite Mannschaft auf, ehe er 2010 zum FC Pommern Greifswald ging. Nach nur einem Jahr war dort Schluss, er schloss sich dem MTV an - bis heute ist er da. In Spelle parierte er die ersten drei Versuche des Gegners. "Ich habe geguckt, wie die ersten beiden Schützen anlaufen. Dass ich dann gleich die ersten drei halte, war natürlich super", freute sich Krull. Doch seine Teamkollegen machten die Partie mit ihren drei Fehlversuchen wieder spannend. Nachdem Marius Martinowski zum sechsten Gifhorner Tor getroffen hatte, war Krull noch einmal zur Stelle - und parierte. "Beim letzten bin ich dann noch mal nach unten abgetaucht und hatte den Ball", so der Kapitän trocken.

So sehen Sieger aus! Emotionen nach dem Sieg in Spelle aus der Kabine! Gepostet von MTV Gifhorn am Samstag, 15. August 2020

Aber wie gelingt ihm das immer und immer wieder? "Das ist einfach eine Mischung aus Erfahrung und Intuition. Ich habe schon so viele Spiele für den MTV gemacht", sagt Krull, lobte aber auch seine Teamkollegen für eine aufopferungsvolle Leistung: "Wir haben uns den Sieg zusammen erarbeitet. Klar ist Elfmeterschießen auch immer Glück, aber wir wussten, dass wir das können." Nach dem Triumph brachen alle Dämme, die Feldspieler wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten und stürmten auf Krull zu - es wurde gejubelt, und dann gab der Keeper Vollgas. "Ich bin total K.o., ich habe einen 100-Meter-Sprint hingelegt. Das ist zwar schon eine halbe Stunde her, aber ich bin trotzdem jetzt platt", so der Torwart anschließend. Doch das war ihm total egal, die Freude überwog. In der Kabine stieg die Party, es hallte "Finale, oho!" und "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" durch die Katakomben. Krull: "Mehr geht nicht. Wir haben alle so auf das Spiel hingearbeitet. Wir waren als Team extrem geil auf die Partie", sagte Krull. "Wir wollen den Pokal jetzt unbedingt gewinnen."