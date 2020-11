Gifhorns erste eFootball-Spielerin wünscht sich mehr Frauen an der Konsole

In dieser Saison spielen die Konsolen-Kicker im NFV-Kreis Gifhorn erstmals in einer Kreisliga und zwei Kreisklassen. Doch es gibt noch eine weitere Premiere: Unter den Akteuren der 27 Mannschaften in den drei Ligen befindet sich mit Emily Schleger zum ersten Mal auch eine Spielerin - und die holte am vergangenen Spieltag zusammen mit ihrem Teamkollegen Niclas Janke den ersten Sieg für den SV Dannenbüttel II in der Kreisklasse A. Mit 3:0 Punkten bei 15:11 Toren setzte sich das SVD-Duo gegen den SV Wagenhoff II durch, den Spieltag beendeten die Dannenbütteler, die mit Robin Didier ein Trio bilden, als Tabellenzweiter.

„Es macht Spaß, sich mit den Jungs zu messen, zu gucken, was sie drauf haben und zu zeigen, dass Mädchen beim eSport auch gut dabei sind“, sagt Schleger. Das einzige Mädchen unter Jungs zu sein, ist für die 16-Jährige kein Problem. Sie kennt es bereits seit vielen Jahren aus ihrem Fußballverein, der JSG Sassenburg. Für die B-Junioren spielt sie in der Kreisliga Nord. So kam Schleger auch an die Anmeldung zum Gifhorner eFootball-Wettbewerb. Trainer René Schiebler fragte in der Team-internen Whatsapp-Gruppe, wer Lust auf den Wettbewerb hätte. „Ich habe direkt zugesagt“, sagt Schleger. Auch Janke und Didier spielen mit ihr in der JSG.