Lückenkemper über die Kritik an der Leichtathletik-WM: "Jeder sollte sich hinterfragen"

Nanu, das sind ja ganz neue Töne! Während die viele Athleten, Experten und Fans große Kritik an den Klimabedingungen und der Austragung der Leichtathletik-WM in Katar üben, fordert Deutschlands Sprinterin Gina Lückenkemper mehr Zurückhaltung bei diesem Thema .

"Was bedeutet 'besser für die Athleten'? Woher nehmen wir uns das Recht, anderen Nationen zu verbieten, eine Weltmeisterschaft auszurichten? Es kann nicht sein, dass wir mit dem Finger auf andere Länder zeigen" , sagte Lückenkemper nach ihrem Aus im Halbfinale über die 100 Meter. "Die können auch nichts für ihre klimatischen Bedingungen. Sie versuchen hier, das bestmögliche daraus zu machen. Sie versuchen, es für uns so angenehm wie möglich zu machen."

Doha ist "WM der Extreme"

Natürlich seien die internationalen Titelkämpfe in Katar Titelkämpfe "der Extreme". "Aber andere Nationen trainieren regelmäßig unter dieses Bedingungen", sagte Lückenkemper. "Für die ist es extrem, wenn sie nach Deutschland kommen, wenn sie bei uns im gefühlten Kühlschrank unterwegs sind. Von daher ist es ein schwieriges Thema. Wir können denen nicht sagen, ihr dürft es nicht ausrichten. Was macht uns an der Stelle besser? Ich möchte, dass wir uns ein bisschen hinterfragen. Auch Katar hat das Recht, sich auf die Ausrichtung einer WM zu bewerben und sie auch auszurichten."