Neuzugang Friedrich bei Gladbach Startelf-Kandidat - Winter-Transfer bei Ginter und Zakaria?

Marvin Friedrich dürfte für seinen neuen Verein Borussia Mönchengladbach am Samstag sogleich von Beginn an erneut gegen Bayer Leverkusen spielen. „Er ist absolut eine Option für das Spiel“, sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter am Donnerstag. Innenverteidiger Friedrich hatte für seinen bisherigen Klub Union Berlin erst am vergangenen Samstag in Leverkusen (2:2) gespielt und war anschließend für laut Medienberichten rund fünf Millionen Euro nach Gladbach gewechselt. Die Borussia spielt am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) in der Fußball-Bundesliga ebenfalls gegen Leverkusen. Derweil könnten Matthias Ginter und Denis Zakaria die Borussia vielleicht noch in der laufenden Winter-Transferperiode verlassen. Beide werden ihre zum Saisonende auslaufenden Verträge nicht verlängern.

