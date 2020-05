Giorgio Chiellini adelt Luis Suarez für Biss in die Schulter bei WM 2014: "Bewundere seine Gerissenheit"

Es ist eine der absurdesten Szenen in der WM-Geschichte: Das Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft 2014 zwischen Italien und Uruguay, die 79. Minute: Uruguay-Stürmer Luis Suarez beißt Italiens Nationalspieler Giorgio Chiellini in die Schulter . Direkt nach dem Spiel hatte der Italiener getobt: "Der Schiedsrichter hätte pfeifen und ihm die Rote Karte zeigen müssen.“ Mit etwas Abstand (von fast sechs Jahren) sieht er das Ganze noch einmal anders.

In seiner Autobiografie "Io, Giorgio“ schreib der mittlerweile 35-Jährige von Juventus Turin: "Um ehrlich zu sein, ich bewundere seine Gerissenheit. Wenn er das verlieren würde, würde er ein gewöhnlicher Stürmer sein.“ Der Biss sei Suarez' Strategie im Nahkampf und "wenn ich so sagen darf, auch meine. Er und ich sind uns ähnlich und ich nehme es gerne mit Angreifern wie ihm auf, so Chiellini.