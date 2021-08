Neuer Vertrag fix: Europameister Giorgio Chiellini verlängert bei Juventus Turin - Emotionale Botschaft

Die Turiner nahmen die fortgesetzte Zusammenarbeit mit ihrem Abwehr-Routinier - Chiellini wird am 14. August 37 Jahre alt - zum Anlass für eine emotionale Botschaft an den Profi. " Giorgio ist die DNA von Juve , er ist Geschichte, Gegenwart, Mut und Leidenschaft, Herz und Kopf. Giorgio ist tausend Zahlen, viele Rekorde, viele Trophäen, aber auch neun Buchstaben", leitete der Verein eine Huldigung Chiellinis ein. Es folgten neun kurze Beschreibungen, die Chiellini und seine Zeit bei den Bianchoneri charaktierisieren sollten - jede eingeleitet mit einem Buchstaben aus Chiellinis Namen ("C" wie "Capitano", "H" wie "Hero", ...). Betitelt war die Stellungnahme des Klubs mit "Die Geschichte geht weiter".

Chiellini spielt bereits seit 2005 für die "Alte Dame", wie Juventus in Italien genannt wird. Er gewann mit dem Verein offiziell neun Mal die italienische Meisterschaft, stand allerdings auch schon beim Gewinn des Scudetto im Jahr 2006 bei den Turinern unter Vertrag. Dieser wurde "Juve" jedoch im Zuge des Manipulationsskandals in der Serie A, in dessen Zuge Juventus in die Serie B zwangsabsteigen musste, ebenso wie der Titel 2005 aberkannt. In der Serie A steht Chiellini bislang bei 409 Einsätzen (27 Tore), hinzu kommen 73 Partien (zwei Treffer) in der Champions League. Für Italien bestritt der 36-Jährige 112 Länderspiele (acht Tore) und krönte sich mit der "Squadra Azzurra" jüngst zum Europameister.