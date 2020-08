Vor Restart der Champions League: Giovane Elber sieht "klaren Nachteil" für FC Bayern

Er hat mit dem FC Bayern München alles gewonnen, was man im Vereinsfußball gewinnen kann: Den ganz großen Coup sieht Giovane Elber für den FCB in diesem Jahr aber gefährdet. Wegen der Pause nach dem Abschluss der Bundesliga-Saison 2019/20 Ende Juni und dem DFB-Pokalsieg am 4. Juli sei das Team nicht mehr im Wettkampfmodus für die Champions League, die am 7. August fortgesetzt wird, bemängelt er im Interview mit der Passaure Neuen Presse. "Die Spieler waren im Urlaub, haben abgeschaltet und müssen jetzt wieder von Null auf Hundert hochfahren." Der 48-Jährige empfindet das als "klaren Nachteil."