FC Bayern: Giovane Elber schwärmt von Robert Lewandowski und formuliert seine Erwartungen an Fiete Arp

Also, ganz ehrlich, das hätte ich nicht geschafft (lacht). Das war früher anders. In der Vorbereitung habe ich damals schon mindestens zehn Tage gebraucht, um einigermaßen wieder fit zu werden. Aber daran sieht man, wie die Spieler von heute denken. Das Spiel ist ein ganz anderes als vor zehn, 15 Jahren – viel schneller, viel athletischer. Die Spieler müssen einfach fit zurückkommen.

Lewandowski wird bald 31 Jahre alt, kommt also langsam in ein für Feldspieler kritisches Alter, in dem es auf die Zielgerade der Karriere geht. Bei ihm hat man allerdings nicht das Gefühl, dass er altert.

Ich hoffe, dass Robert von Verletzungen verschont wird. Und dann kann er noch sehr, sehr lange spielen. Er ist gut drauf, hat eine Traum-Figur, einen Super-Körper.