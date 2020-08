BVB-Juwel Giovanni Reyna verrät: So hilft mir Jadon Sancho bei meiner Entwicklung 

Offensiv-Juwel Giovanni Reyna gilt beim BVB als kommender Stammspieler und große Hoffnung für die Zukunft. Der US-Amerikaner verfügt mit seinen erst 17 Jahren bereits über eine enorm starke Technik am Ball und ließ sein Talent in der vergangenen Saison bereits mehrfach aufblitzen. In der neuen Saison will der 15-malige Bundesliga-Spieler noch mehr Spielzeit bei den Dortmundern bekommen. Damit dies gelingt, holt er sich Tipps und Unterstützung von Leistungsträger Jadon Sancho (20). "Jadon kam auch als Teenager nach Dortmund. Er war 17, so wie ich jetzt. Und er hat den Weg vom talentierten Jugendspieler zu einem der Topstars der Bundesliga geschafft. Das ist das Spiel jedes Spielers und natürlich auch meines. Jadon hilft mir sehr, indem er mir viele Tipps gibt", sagte er der Sport Bild.

Vor allem der Antritt des Briten imponiere Reyna. "Jadons erste Schritte, wenn er ins Dribbling geht, sind unglaublich – wow! Ich versuche in jedem Training, von ihm zu lernen, denn seine Entwicklung hier beim BVB ist ein Ansporn für mich", erklärte er. Sancho helfe seinem Mitspieler dabei, zu einem besseren Profi mit mehr Mut zur eigenen Stärke zu werden. "Er sagt mir, dass ich selbstbewusst sein und auf meine Stärken vertrauen soll. Er spricht mir Mut zu, wenn es mal nicht so läuft", so Reyna. Nach Aussage des US-Amerikaners habe Sancho nach "Fehlern nicht an sich gezweifelt, sondern einfach weitergemacht". Deshalb sei Sancho "nicht ohne Grund so gut".

