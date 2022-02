Giovanni Reyna "ziemlich fertig": Marco Rose sichert verletztem BVB-Youngster Unterstützung zu

Sein erster Startelf-Einsatz in der Bundesliga seit Ende August endete in einer erneuten Verletzung: Borussia Dortmund bangt um seinen Youngster Giovanni Reyna. Der 19-Jährige verletzte sich beim 6:0-Sieg des BVB gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntagabend offenbar schwerer am Oberschenkel. Darauf deutete die erste Reaktion des US-Amerikaners, der schon bei der Behandlung auf dem Platz in Tränen ausbrach und diese auch bei seiner Auswechselung nach 30 gespielten Minuten nur schwer verstecken konnte, hin. Wie zahlreiche Fans litt auch Trainer Marco Rose mit seinem Spieler mit. "Er kommt gerade aus einer Verletzung, war wirklich gut drauf, alle waren happy, dass er wieder da war", zeigte Rose bei DAZN nach Abpfiff Mitgefühl. "Es war wichtig, ihn auf dem Platz zu haben mit seiner Qualität."

