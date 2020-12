Gipfel bei Profiboss Kind: Wer macht Hannover 96 im kommenden Jahr treffsicherer? 

Der Trainer hat auch nichts zu befürchten, sein Arbeitsplatz ist sicher. „Ich vertraue ihm“, bestätigt Kind. Kocak wird bei der Gelegenheit auch mitteilen, „was mir nicht gefallen hat“ an der Hinrunde, soweit sie gespielt ist. Vier Partien stehen ja noch aus. „Ich bin auch nicht hundertprozentig zufrieden mit der Hinrunde“, gibt Kocak zu, „für meinen Geschmack haben wir zu viele Spiele verloren. Wir müssen das Sieger-Gen, die Sieger-Mentalität reinbekommen.“

Sorgen hat Kenan Kocak keine vor dem Date mit dem 96-Chef. Martin Kind hat ja nach dem Pokalspiel am Mittwoch gegen Bremen die „umfassende Analyse“ der sportlichen Lage mit dem Trainer und Sportchef Gerhard Zuber angesetzt. „Ich freue mich darauf und finde es gut, wenn man sich offen und ehrlich austauscht“, sagt Kocak, „da kann nur etwas Positives dabei herauskommen.“

96 erzielt aber zu wenig Tore – um zu dieser Erkenntnis zu kommen, braucht es keine Doktorarbeit. Rückschlüsse auf Kocaks Pläne lässt folgender Hinweis zu: „Meine Analyse wird mit Sicherheit nicht anders sein als im Sommer.“ Da galt Serdar Dursun als sein Wunschstürmer, der 29-Jährige wollte auch nach Hannover wechseln. Der Transfer scheiterte an der aus 96-Sicht zu hohen Ablöseforderung der Darmstädter von mehr als 1,5 Millionen Euro.

Vertrag von Dursun läuft im Sommer aus

In den 13 bisherigen Spielen erzielte Dursun neun Tore für Darmstadt, in der vergangenen Saison waren es 16 gewesen. Nur Simon Terodde hat mit 13 Treffern dem HSV noch mehr geholfen. Dursun trifft zuverlässig und wäre damit derjenige, den 96 sucht. Sein Vertrag gilt auch nur noch ein halbes Jahr. Das heißt: Wenn Darmstadt noch eine Ablöse kassieren will, dann jetzt. Sie wäre auch deutlich geringer als im Sommer.

Allerdings will auch ein Bundesligist Dursun verpflichten – das schmälert die 96-Chance deutlich. Finanziell könnte sich 96 einen Stürmer leisten, „wenn er im Vorgriff auf die nächste Saison“ verpflichtet wird, erklärt Kind. Wenn er für eineinhalb oder zweieinhalb Jahre unterschreibt.