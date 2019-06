Giro d'Italia: Carapaz gewinnt Italien-Rundfahrt - Ackermann holt Punktewertung

Radprofi Richard Carapaz hat als erster Ecuadorianer den Giro d'Italia gewonnen. Der 26-Jährige ließ sich am Sonntag im abschließenden Einzelzeitfahren den Gesamtsieg nicht mehr nehmen und beendete die 102. Italien-Rundfahrt mit einem Vorsprung von 1:05 Minuten auf den Italiener Vincenzo Nibali. Den letzten Tagessieg im Kampf gegen die Uhr über 17 Kilometer sicherte sich in Verona der Amerikaner Chad Haga vom deutschen Sunweb-Team in 22:07 Minuten.

Trotz Giro-Erfolgs: Ackermann schließt Start bei der Tour de France aus

Das Trikot stellte der 25-Jährige in der Wertigkeit noch über seine zwei Etappensiege. Eine historische Leistung, vollendet an einem historischen Ort. „Das Schlimmste war natürlich der Sturz“, sagte Ackermann rückblickend. Auf der 10. Etappe kam er zu Fall. Er verlor dadurch auch zwischenzeitlich das Trikot. Den Rückschlag verkraftete er aber. Sowohl körperlich, die meisten Wunden waren in Verona bereits verheilt. Auch mental hielt er stand, holte sich das Trikot in der letzten Woche wieder zurück.