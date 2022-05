Bei Bergankunft: Rad-Profi Lennard Kämna feiert erstmals Etappensieg beim Giro d'Italia

Die deutsche Rad-Hoffnung Lennard Kämna hat die Bergankunft auf dem Ätna gewonnen und damit seinen ersten Etappensieg beim Giro d'Italia geholt. Der 25-Jährige gewann am Dienstag nach 172 Kilometern auf dem 1892 Meter hohen Vulkan vor dem spanischen Mitausreißer Juan Pedro Lopez, der das Rosa Trikot vom Niederländer Mathieu van der Poel übernimmt.

Für Kämna war es der zweite Etappensieg bei einer großen Rundfahrt, nachdem er 2020 bei der Tour de France in Villard-de-Lans triumphiert hatte. Der hochtalentierte Norddeutsche hatte sich mit 13 weiteren Ausreißern früh vom Feld abgesetzt und einen großen Vorsprung herausgefahren. Am Ätna war es dann ein Ausscheidungsfahren, bei dem Kämna seine Bergqualitäten zeigte.

Damit hat der Mann vom Team Bora-hansgrohe sein Giro-Ziel mit dem Etappensieg bereits erreicht. Schon beim Auftakt in Ungarn hatte Kämna mit einer scharfen, aber glücklosen Attacke auf der ersten Etappe und einem achten Platz im Einzelzeitfahren am zweiten Tag überzeugt. Am Mittwoch wird die Italien-Rundfahrt mit der fünften Etappe über 174 Kilometer von Catania nach Messina, der Heimatstadt von Radstar Vincenzo Nibali, fortgesetzt.