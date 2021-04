Gisdol droht das Aus: Köln kassiert nach Aufholjagd bittere Last-Minute-Pleite gegen Mainz

Tiefschlag im Abstiegskampf: Der 1. FC Köln hat durch einen späten Gegentreffer von Mainz-Stürmer Leandro Barreiro (90.+1) einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die nun seit acht Pflichtspielen sieglose Mannschaft von Trainer Markus Gisdol verlor das Heimspiel gegen Mainz 05 am Sonntagabend mit 2:3 (1:1). Jean-Paul Boetius (11. Minute) brachte die Gastgeber zunächst in Führung, Ondrej Duda (43., Handelfmeter) und Ellyes Skhiri (61.) drehten das Spiel für die Gastgeber sogar zwischendurch. Doch die Mainzer kamen zurück und blieben durch die Treffer von Karim Onisowo (65.) und eben Barreiro zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Mainz springt in der Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Rang 14. Köln bleibt mit drei Zählern Abstand zum rettenden Ufer Vorletzter. Anzeige

Der stark unter Druck stehende Köln-Coach gab sich vor dem Anpfiff demonstrativ gelassen: "Ich rechne mit gar nichts, weil ich mich voll auf die Arbeit mit meiner Mannschaft konzentriere", betonte der 51-Jährige zu einer möglicherweise drohenden Ablösung, sollte sein Team die Partie nicht gewinnen. Gegen Mainz setzte der Trainer von Beginn an auf die Rückkehrer Sebastian Andersson und Florian Kainz. Beide zuletzt verletzten Spieler kamen in der vergangenen Woche beim 0:1 in Wolfsburg zu ersten Kurzeinsätzen. Bei den Mainzern startete Danny da Costa wieder auf der rechten Seite. Er ersetzte den angeschlagenen Daniel Brosinski. Im Angriff spielte Karim Onisiwo für Robert Glatzel.

Für die Mainzer traf mit der ersten Torchance des Spiels jedoch ein anderer: Jean-Paul Boetius zirkelte den Ball nach einer Vorlage von Leandro Barreiro, unhaltbar für Torwart Timo Horn, ins Tor (11.). Köln gab nicht auf, allerdings ließ Startelf-Rückkehrer Andersson kurz drauf zwei große Torchancen ungenutzt (19. und 20.). Erst schoss der Schwede per Drehschuss am Tor vorbei, dann setzte er im Fallen gut sieben Meter vor dem Mainzer Kasten auch den nächsten Versuch daneben. Zum Torerfolg vor der Pause sollte der FC trotzdem noch kommen. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Felix Brych auf Handelfmeter für die Gastgeber, nachdem Phillipp Mwene im Strafraum unabsichtlich an die Hand geschossen wurde. Duda verwandelte den glücklichen Strafstoß.

Mit einem guten Gefühl gingen die Kölner trotzdem nicht in die Kabine: Kingsley Ehizibue musste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Zusammenprall mit Jonathan Burkhardt mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Kurz nach Wiederanpfiff erwischte ausgerechnet Burkhardt das gleiche Schicksal. Der U21-Nationalspieler bekam von Jorge Meré einen Ellenbogen ins Gesicht, musste lange behandelt werden und verließ den Platz daraufhin sichtlich benommen (51.).