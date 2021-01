Gisdol-Nachfolger beim 1. FC Köln? Ex-Trainer Friedhelm Funkel reagiert auf Gerüchte

Markus Gisdol steht beim 1. FC Köln weiterhin in der Kritik. Die wechselhaften Leistungen in der Bundesliga sprechen da nicht unbedingt für den 51-Jährigen. Dennoch: Zuletzt schaffte es Gisdol immer wieder, die wichtigen Spiele doch zu gewinnen. Unter anderem der 2:1-Erfolg beim FC Schalke 04 hat ihm vorerst etwas Luft verschafft. Die Sport Bild berichtete am Mittwoch trotzdem von einer Anfrage von Seiten des FC an Friedhelm Funkel, der den Klub bei einer möglichen Gisdol-Entlassung aus dem Tabellenkeller führen soll. Nun äußerte sich der ehemalige Bundesliga-Trainer selbst zu den Gerüchten.

