Giuseppe Nirta – ein Leipziger Italiener in Lissabon

Lissabon/Leipzig. Er ist Kalabrese, eröffnete in den Leipziger Hauptbahnhof Promenaden 1997 sein erstes Restaurant, das legendäre Paganini, betreibt seit 2012 erfolgreich das Valentino am Brühl. Giuseppe Nirta pendelt zwischen Leipzig und Lissabon, wo er drei weitere Lokalitäten sein eigen nennt. Dort gibt sich die Prominenz die Klinke in die Hand. Der portugiesische WM-Held von 1966, Eusébio, war da, auch Franz Beckenbauer gab sich die Ehre. Cristiano Ronaldo plus Entourage gehören zu den Stammgästen. „Cristiano ist klasse, ich bringe die Zettel der Fans an seinen Tisch und er unterschreibt.“