"Das tut extrem weh": GIW Meerhandball mit Fehlstart in der Bundesliga-Relegation

Die Junioren von GIW Meerhandball haben einen Fehlstart in die Relegation zur A-Jugend-Bundesliga hingelegt. In einem dramatischen Duell unterlag die Mannschaft von Marvin Konopka und Alexander Wenzel der HSG Verden-Aller mit 19:21 (8:10). „Das tut extrem weh“, fasste Konopka die Stimmungslage seiner Akteure in Worte. Einen Vorwurf wollten die Trainer ihrer Mannschaft jedoch ausdrücklich nicht machen. „Die Jungs haben eine tolle Moral gezeigt“, sagte Wenzel.

Das war bitter für GIW, das in eigener Halle einen leidenschaftlichen Kampf geliefert hatte, aber an der schlechten Chancenverwertung scheiterte. Allein in den ersten sieben Minuten ließ das Team vier Hochkaräter liegen – die Gäste führten mit 3:1. Dann steigerte sich Phil Heckmann im Tor, und Lars Plähn glich zum 8:8 aus (27. Minute).

Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste aus der Reiterstadt zwar fix auf 11:8 (32.), doch GIW kämpfte sich zurück ins Spiel, Plähn egalisierte abermals zum 15:15 (46.).

Knackpunkt: Flöricke nagelt den Ball an die Latte

Beiden Teams unterliefen nun eine Reihe von Fehlern, doch dank der fantastischen Unterstützung des Fanklubs Blaue Wand gewann der Gastgeber Oberwasser. Die Verdener waren in dieser Phase sichtlich beeindruckt vom Geräuschpegel, und Jan Reinfeld warf zum 18:17 ein (49.). Als Heckmann den nächsten Ball parierte, schien die Stimmung zu explodieren. Ärgerlicher Knackpunkt des Spiels: Nach einem tollen Durchbruch nagelte Melvin Flöricke den Ball völlig frei an die Latte. Im Gegenzug die kalte Dusche: Die HSG glich zum 18:18 aus.

GIW muss jetzt darauf hoffen, dass am Sonntag der TSV Anderten – das dritte Team der Niedersachsenqualifikation – in Verden gewinnt. Nur dann gäbe es am Samstag, 3. Juli, in Anderten noch die Chance, das Endspiel um die Bundesliga-Teilnahme gegen den Vertreter des Mitteldeutschen Handball-Verbandes zu erreichen.