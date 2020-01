Gladbach gegen den 1. FSV Mainz 05 live im TV und Online-Stream sehen

So stellen die Schützlinge von Marco Rose das heimstärkste Team der Bundesliga, gewannen mittlerweile sieben Heimspiele in Folge. Die letzte Pleite im Borussia-Park kassierte Gladbach am dritten Spieltag gegen Tabellenführer Leipzig (1:3). Mit breiter Brust können die Borussen also allemal auftreten. Zumal die Elf vom Niederrhein trotz des Dämpfers zum Jahres-Auftakt und des daraus resultierenden Absturzes auf Platz drei nach wie vor gut da steht. Einen Grund, sich Sorgen zu machen, sieht Mittelfeldspieler Patrick Herrmann daher nicht. "Ich sehe das schon etwas gelassener, wenn ich ehrlich bin. Wir haben auf Schalke verloren und auch verdient verloren. Aber wir können es einfach besser. Deshalb sollten wir jetzt keine Panik schieben."